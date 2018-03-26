В Марксе семья с двумя детьми отравилась газом

Марксе Саратовской области от отравления угарным газом чуть не погибла семья. Помощь врачей понадобилась четырем пострадавшим. Как сообщили в региональном Центре медицины катастроф экстренный вызов к людям, почувствовамшим резкое ухудшение самочувствия, пришел из пятиэтажки по улице Ленина.

В квартире была, по предварительным данным, утечка газа.

Прибывшие врачи осмотрели двух детей — 4-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, а также двух местных жительниц — женщин 32 и 63 лет. Их оставили на домашнем режиме лечения.