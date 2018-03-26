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Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово оценивают в три миллиарда рублей
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Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово оценивают в три миллиарда рублей 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ущерб от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
"Ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 миллиарда рублей… Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Сейчас ВСС выясняет, был ли торговый центр застрахован.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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