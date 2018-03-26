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Четыре человека задержаны после пожара в кемеровском торговом центре
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Четыре человека задержаны после пожара в кемеровском торговом центре 

Говорит Москва 57 минут назад
Среди задержанных — арендатор помещения, где могло произойти возгорание, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый комплекс.
Как заявил журналистам глава МЧС Владимир Пучков, очаг возгорания пока не установлен. Между тем, по данным источников Telegram-канала Mash, пожар мог начаться в игровой комнате для детей, где загорелся поролон. По одной из версий, причиной ЧП могли стать свечи во время детского праздника.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее МЧС подтвердило гибель 48 человек. 16 числятся пропавшими без вести. Пострадали 48 человек, 12 из них находятся в больницах.
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