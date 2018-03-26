Загоревшиеся машины на трассе в Удмуртии и трагедия в Кемерово: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Понедельник, 26 марта, сегодня стартует последняя неделя марта, и мы рассказываем вам самые интересные события, которые произошли в мире за минувшую ночь.

Два автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, ДТП произошло в 17:12 Завьяловском районе, чуть дальше поворота на аэропорт.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Спорт

В женской гонке лучшей из представительниц нашего региона стала Дарина Леконцева — 39-е место.

Количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, среди которых как минимум 9 детей. Как сообщает «Интерфакс», еще 84 человека пострадали, 64 считаются пропавшими без вести.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники. В Кемеровской области введен режим ЧС.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил проводить только наружную проливку здания торгового центра, которое горит в Кемерове. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания в штабе по тушению пожара. В свою очередь замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил, что конструкции торгового центра проседают, есть вероятность обрушения.

Напомним, что пожар в ТРК «Зимняя вишня» начался днем в субботу, 25 марта.

Памятник

Первый в мире памятник британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи открыли в городе Эйлсбери. Об этом сообщают «Известия».

Боуи увековечен в своих известных сценических образах, а в монумент вмонтированы колонки, воспроизводящие каждый час песни певца.

Напомним, что 69-летний певец скончался от рака в 2016 году.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и 23-е — в рейтинге «100 величайших вокалистов всех времен».

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями социальной сети за утечку данных. Об этом пишет « Российская Газета ».

«Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", — говорится в тексте заявления Цукерберга.

Напомним, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Анная информация могла использоваться во время выборных кампаний в различных странах мира, включая США

При этом Facebook знал о происходящем, но ничего не сделал для защиты пользовательских данных.

ПОЖАР В КЕМЕРОВО ТЦ «Зимняя вишня» 25.03.2018

Много снять не получилось полиция увидела и попросила посадить.