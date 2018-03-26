В крупных ТЦ Хабаровского края проведут инструктаж по пожарной безопасности

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По уточненным данным, при пожаре погибли 48 человек.

Как сообщает региональный главк, в Хабаровском крае более 400 крупных торговых центров, ресторанов, домов культуры и кинотеатров, рассчитанных на 200 и более человек.

"Сотрудниками Госпожнадзора МЧС России по согласованию с руководством ТЦ спланированы профилактические обследования с выдачей рекомендаций по соблюдению требований пожарной безопасности. Также с персоналом и руководителями будут проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и знанию алгоритмов действий в случае возникновения возгораний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено содержанию территории и помещений, эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре при их наличии, а также действиям работников при пожаре и применения огнетушителей.

"Кроме этого на таких объектах в плановом режиме организуются тренировки по эвакуации из зданий, сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов также ведётся уточнение карточек и планов тушения пожаров, места расположения пожарных водоисточников и гидрантов, подъездных путей", — приводятся в сообщении слова замначальника регионального ГУМЧС Алексея Яковлева

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>