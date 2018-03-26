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В Орле на Московском шоссе ПАЗ снёс половину «Приоры»
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В Орле на Московском шоссе ПАЗ снёс половину «Приоры» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 25 марта, на Московском шоссе.
По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии двух транспортных средств поступило в дежурную часть в 17:44. Как сообщают очевидцы ДТП, маршрутный ПАЗ не выдержал дистанцию и протаранил автомобиль «Лада Приора». От удара легковая машина врезалась в дорожное ограждение.
На месте ДТП работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется пострадавший, сообщили в пресс-службе МЧС. Подробности не уточняются. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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