В Орле на Московском шоссе ПАЗ снёс половину «Приоры»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 25 марта, на Московском шоссе.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии двух транспортных средств поступило в дежурную часть в 17:44. Как сообщают очевидцы ДТП, маршрутный ПАЗ не выдержал дистанцию и протаранил автомобиль «Лада Приора». От удара легковая машина врезалась в дорожное ограждение.

На месте ДТП работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется пострадавший, сообщили в пресс-службе МЧС. Подробности не уточняются. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.