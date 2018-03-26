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В Кемерово допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара
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В Кемерово допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СК РФ СООБЩИЛ, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОПРОШЕНО БОЛЕЕ 70 СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВО
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В Госдуме прокомментировали трагедию в Кемерово Охранник ТЦ в Кемерово в начале пожара отключил систему оповещения В сети появилось видео начала пожара в кемеровском ТЦ
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