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В Кемерово допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара
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В Кемерово допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара
РИА Новости
35 минут назад
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РИА Новости
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СК РФ
СООБЩИЛ, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОПРОШЕНО БОЛЕЕ 70 СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ТРАГЕДИИ В
КЕМЕРОВО
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