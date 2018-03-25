Тулеев лично контролирует ликвидацию последствий пожара в кемеровском ТЦ

Сигнал о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на проспекте Ленина поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем — четвертом — этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Пожарные спасли 20 человек, всего из горящего здания эвакуировано 100 человек.

"Оперативный штаб был создан сразу после сигнала о возгорании. Его работу возглавил губернатор Аман Тулеев, который лично контролирует ликвидацию последствий пожара. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Причины возникновения пожара устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

На месте работают более 230 специалистов МЧС и 50 единиц техники. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в районе торгово-развлекательного центра, в котором произошло ЧП. Движение в этом районе временно перекрыто. На месте с населением работают психологи. В областном управлении МЧС открыта горячая линия — +7 (3842) 58-23-33.

Площадь возгорания в ТРЦ составила 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас пожар частично локализован. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание кровли, которая в результате пожара частично обрушилась. «Кроме того, специалисты тщательно обследуют здание, чтобы исключить возможность нахождения под завалами людей», — добавили в обладминистрации.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП