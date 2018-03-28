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Пожарным не сказали о людях в кинозалах «Зимней вишни»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тушившим ТЦ в Кемерово пожарным не сказали о людях в кинозалах 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Охрана и сотрудники кинотеатра в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово не сообщили прибывшим на место пожарным и спасателям об оставшихся в кинозалах людях.
Как рассказали газете «Известия» очевидцы произошедшего, сотрудники ЧОП не помогали людям выбраться из горящего здания, а также не предприняли попытки взломать двери кинозалов, которые оказались запертыми во время сеанса.
По предварительным данным полиции и МЧС, причиной возгорания и сильного задымления стало мягкое напольное и настенное покрытие в детском игровом зале. Часть его была изготовлена из легкогорючих химических материалов. Загореться материал мог из-за короткого замыкания. Точная причина возгорания пока не определена.
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