Омичи спасли из огня пожилую женщину и ребёнка

Накануне вечером, 24 марта, в Шербакульском районе, ауле Артакшил загорелся частный дом. В доме в это время находили пожилая женщина и маленький ребёнок, которых до прибытия спасателей соседи успели вывезти из загоревшегося помещения.

Когда пожарные прибыли на место происшествия из-под кровли дома шёл дым, тлело потолочное перекрытие. Пожар тушили более часа, полностью огонь потушили к 00.15.

«Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану», — сообщили в ГУ МЧС.

Для тушения пожара были задействованы 2 пожарных автомобиля, 4 пожарных.