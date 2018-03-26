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Омичи спасли из огня пожилую женщину и ребёнка
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Омичи спасли из огня пожилую женщину и ребёнка 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
О этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по омской области.
Накануне вечером, 24 марта, в Шербакульском районе, ауле Артакшил загорелся частный дом. В доме в это время находили пожилая женщина и маленький ребёнок, которых до прибытия спасателей соседи успели вывезти из загоревшегося помещения.
Когда пожарные прибыли на место происшествия из-под кровли дома шёл дым, тлело потолочное перекрытие. Пожар тушили более часа, полностью огонь потушили к 00.15.
«Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану», — сообщили в ГУ МЧС.
Для тушения пожара были задействованы 2 пожарных автомобиля, 4 пожарных.
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