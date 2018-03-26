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Сгоревшая дотла челябинская маршрутка попала на видео
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Сгоревшая дотла челябинская маршрутка попала на видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Челябинске полностью сгорело маршрутное такси. Огонь охватил транспортное средство во время его движения. Видеозапись произошедшего опубликовали в паблике «Регион‐74 Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
На сделанных кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от маршрутки.
В комментариях местные жители предположили, что машину могли сжечь конкуренты.
Кто-то  зло пошутил о жарившихся шашлыках и попытках прогреть двигатель.
По данным сайта Ura. Ru, который ссылается на региональный главк МЧС, маршрутное такси № 56 сгорело утром 26 марта. Хотя пожарным удалось потушить пламя за несколько минут, от транспортного средства практически ничего не осталось.
«Маршрутка ехала пустая, без пассажиров. Водитель не пострадал», — уточнила сотрудник
пресс-центра
МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Около двух недель назад жители Магнитогорска стали свидетелями аналогичного ЧП. В городе вспыхнуло маршрутное такси № 46.
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