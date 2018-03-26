Дело о пожаре в «Зимней вишне»: задержаны четыре человека

По делу о пожаре в кемеровской «Зимней вишне» задержаны 4 человека, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживающей ТЦ. Ранее здание было фабрикой, затем его помещения использовали под торговый центр.

Эксперты говорят о многочисленных нарушениях в эксплуатации здания, которые, возможно, привели к пожару и усугубили его последствия. Так, пожарная сигнализация в Кемеровском торговом центре не сработала, а гидранты не включились. Об этом рассказал один из очевидцев трагедии, охранник торгового центра. Он также сообщил, что видел открытый огонь: в одном из помещений игровой зоны люди, которые собирались отмечать какой-то праздник, зажгли свечи.

Одна из версий пожара — взрыв газового баллона в детской игровой зоне, напоминает телеканал «Россия 24». Еще по одной версии, причиной пожара был поджог: один из детей баловался с огнем в батутной комнате.