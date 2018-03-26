Жители Кемерово массово сдают кровь для пострадавших в пожаре в торговом центре 

С самого утра Кемеровский областной центр крови работает с повышенной нагрузкой, сообщает "Интерфакс".
"Народу очень много. Всех, кто приходит — всех принимаем. Вместе с тем он подчеркнул, что запас крови на сегодня достаточный", — заявил представитель центра.
И.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев сообщил журналистам, что кровь для пострадавших не требуется.
"У пострадавших, которые поступали в больницы, диагностировано отравление продуктами горения. В этой ситуации кровь для переливания не требуется", — сказал Брежнев.
Напомним, количество погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 37 человек.
Фото — pixabay.com.
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