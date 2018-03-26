Меняйло взял на личный контроль расследование пожара в Кемерово

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял на личный контроль ход расследования дела, возбужденного после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте полпреда.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ , в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

"Полномочный представитель взял на личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших. На данный момент полпред находится в Кемеровской области ", — говорится в сообщении.

"Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придаёт гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной", — приводятся слова Меняйло на сайте.