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Меняйло взял на личный контроль расследование пожара в Кемерово
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Меняйло взял на личный контроль расследование пожара в Кемерово 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял на личный контроль ход расследования дела, возбужденного после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте полпреда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
"Полномочный представитель взял на личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших. На данный момент полпред находится в Кемеровской области", — говорится в сообщении.
"Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придаёт гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной", — приводятся слова Меняйло на сайте.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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