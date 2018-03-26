Ситуация с талыми водами в Приангарье на особом контроле МЧС 

Десятки звонков от населения о подтоплении талыми водами поступают в центр управления в кризисных
ситуациях и Единый телефон пожарно-спасательной службы МЧС России по Иркутской области.
На сегодняшний день на большей части
региона установилась теплая погода с плюсовыми температурами в дневное и ночное время, что привело к активному таянию снежного покрова. Талые
воды стали причиной подтоплений пониженных участков местности в городе
Иркутске, Иркутском, Шелеховском, Ангарском, Братском, Жигаловском,
Слюдянском районах.
По всем поступившим звонкам информация
передается главам администраций муниципальных образований, принимаются
незамедлительные меры с привлечением тяжелой техники и мотопомп по откачке и отведению воды от жилых домов и приусадебных участков.
«В большинстве случаев сами жители
забывают подготовиться к весне. Не проводят элементарные превентивные
мероприятия по уборке снега в зимнее время, очистке водоотводных каналов
и ливневой канализации. Главы администраций, старосты, добровольные
пожарные формирования населенных пунктов отрабатывают в оперативном
порядке каждую жалобу об угрозе подтопления, в первую очередь
оказывается помощь маломобильным категориям, многодетным семьям,
одиноким престарелым гражданам», — отметил начальник главного управления
МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Сотрудники МЧС рекомендуют населению
заблаговременно оценить ситуацию и, в случае возможного подтопления
территории, обратиться в местную администрацию для проведения
подготовительных работ. Гражданам, проживающим в низменных участках и у склонов гор, необходимо самостоятельно подготовиться к возможной
чрезвычайной ситуации. В первую очередь, обеспечить необходимый запас
продуктов, подготовить мешки с песком, лопаты, насосы и другие
приспособления для отвода потока воды, иметь под рукой заряженный
телефон, в котором сохранены номера экстренных служб, собрать документы и вещи на случай эвакуации.
В настоящее время специалисты МЧС продолжают получать звонки и реагировать на них. Напоминаем, телефон
доверия МЧС России по Иркутской области 8 (3952) 399-999. Телефон
работает круглосуточно. Если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101» (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).