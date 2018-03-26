Ситуация с талыми водами в Приангарье на особом контроле МЧС

Десятки звонков от населения о подтоплении талыми водами поступают в центр управления в кризисных

На сегодняшний день на большей части

региона установилась теплая погода с плюсовыми температурами в дневное и ночное время, что привело к активному таянию снежного покрова. Талые

воды стали причиной подтоплений пониженных участков местности в городе

Слюдянском районах.

По всем поступившим звонкам информация

передается главам администраций муниципальных образований, принимаются

незамедлительные меры с привлечением тяжелой техники и мотопомп по откачке и отведению воды от жилых домов и приусадебных участков.

«В большинстве случаев сами жители

забывают подготовиться к весне. Не проводят элементарные превентивные

мероприятия по уборке снега в зимнее время, очистке водоотводных каналов

и ливневой канализации. Главы администраций, старосты, добровольные

пожарные формирования населенных пунктов отрабатывают в оперативном

порядке каждую жалобу об угрозе подтопления, в первую очередь

оказывается помощь маломобильным категориям, многодетным семьям,

одиноким престарелым гражданам», — отметил начальник главного управления

МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов

Сотрудники МЧС рекомендуют населению

заблаговременно оценить ситуацию и, в случае возможного подтопления

территории, обратиться в местную администрацию для проведения

подготовительных работ. Гражданам, проживающим в низменных участках и у склонов гор, необходимо самостоятельно подготовиться к возможной

чрезвычайной ситуации. В первую очередь, обеспечить необходимый запас

продуктов, подготовить мешки с песком, лопаты, насосы и другие

приспособления для отвода потока воды, иметь под рукой заряженный

телефон, в котором сохранены номера экстренных служб, собрать документы и вещи на случай эвакуации.

В настоящее время специалисты МЧС продолжают получать звонки и реагировать на них. Напоминаем, телефон

доверия МЧС России по Иркутской области 8 (3952) 399-999. Телефон

работает круглосуточно. Если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101» (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).