Ещё
Ситуация с талыми водами в Приангарье на особом контроле МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Ситуация с талыми водами в Приангарье на особом контроле МЧС 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Десятки звонков от населения о  подтоплении талыми водами поступают в центр управления в кризисных
ситуациях и Единый телефон пожарно-спасательной службы МЧС России по  Иркутской области.
На сегодняшний день на большей части
региона установилась теплая погода с плюсовыми температурами в дневное и  ночное время, что привело к активному таянию снежного покрова. Талые
воды стали причиной подтоплений пониженных участков местности в городе
Иркутске, Иркутском, Шелеховском, Ангарском, Братском, Жигаловском,
Слюдянском районах.
По всем поступившим звонкам информация
передается главам администраций муниципальных образований, принимаются
незамедлительные меры с привлечением тяжелой техники и мотопомп по  откачке и отведению воды от жилых домов и приусадебных участков.
«В большинстве случаев сами жители
забывают подготовиться к весне. Не проводят элементарные превентивные
мероприятия по уборке снега в зимнее время, очистке водоотводных каналов
и ливневой канализации. Главы администраций, старосты, добровольные
пожарные формирования населенных пунктов отрабатывают в оперативном
порядке каждую жалобу об угрозе подтопления, в первую очередь
оказывается помощь маломобильным категориям, многодетным семьям,
одиноким престарелым гражданам», — отметил начальник главного управления
МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Сотрудники МЧС рекомендуют населению
заблаговременно оценить ситуацию и, в случае возможного подтопления
территории, обратиться в местную администрацию для проведения
подготовительных работ. Гражданам, проживающим в низменных участках и у  склонов гор, необходимо самостоятельно подготовиться к возможной
чрезвычайной ситуации. В первую очередь, обеспечить необходимый запас
продуктов, подготовить мешки с песком, лопаты, насосы и другие
приспособления для отвода потока воды, иметь под рукой заряженный
телефон, в котором сохранены номера экстренных служб, собрать документы и  вещи на случай эвакуации.
В настоящее время специалисты МЧС  продолжают получать звонки и реагировать на них. Напоминаем, телефон
доверия МЧС России по Иркутской области 8 (3952) 399-999. Телефон
работает круглосуточно. Если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101» (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).
Хот: последние новости
В Ангарске горит торговый комплекс «Центр» Сотрудники волгоградской полиции сдают кровь для пострадавших в терактах Анатолий Прокопьев назначен заместителем Губернатора Иркутской области - руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России749
Болтон записал обращение к Совфеду28
Спасение людей в Кемерово попало на видео67
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Польша нашла альтернативу российскому газу95
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение