Семьям погибших в кемеровском торговом центре выделят по 1 миллиону рублей

Власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Кемеровской области Амана Тулеева.

"Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято", — заявил губернатор.

По словам главы региона, погибшие, в основном, были из Кемерово. С каждой семьей будет работать психолог, врач и социальная защита. На совещании с главой МЧС Владимиром Пучковым, Тулеев сообщил, что в пожаре у него погиб близкий родственник — девочка.

Размер помощи для пострадавших будет определяться в каждом конкретном случае отдельно.

Пожар в четырехэтажном здании произошел в воскресенье, 25 марта. На данный момент известно о 37 погибших, девять из которых дети. Пострадали 45 человек, без вести пропали 64 человека, в том числе 41 ребенок.