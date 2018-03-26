Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

В телеграмме азербайджанский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

«С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре в городе Кемерово. Выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте главы азербайджанского государства.

По последним данным, в результате пожара, возникшего в минувшее воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 27 человек.

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