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Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове
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Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает телеканал «МИР 24».
В телеграмме азербайджанский лидер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
«С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре в городе Кемерово. Выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте главы азербайджанского государства.
По последним данным, в результате пожара, возникшего в минувшее воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 27 человек.
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