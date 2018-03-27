В центре Уфы сгорел элитный внедорожник

Уфе утром 26 марта сгорел дорогой внедорожник Toyota Runner.

О пожаре сообщили очевидцы, которые заметили мечущегося у машины мужчину, который пытался закидывать автомобиль снегом. Они вызвали спасателей в 8:54, на место — улицу Заводскую в Советском районе — Уфы тут же выехала бригада пожарных.

Автомобиль был припаркован на улице у административного здания. Когда спасатели приехали, огонь удалось потушить силами владельца автомобиля. Официальной причины возгорания пока нет.

— Предположительно, машина загорелась из-за неисправности систем, узлов и механизмов транспортного средства, — прокомментировали в «22 отряде ФПС по Башкирии ».

Водитель не пострадал, пока тушил огонь. Но спасатели еще раз напомнили ему, что в первую очередь нужно вызвать пожарных, а пытаться справиться с огнем самому, наоборот, не стоит.