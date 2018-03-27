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В Кемерово завершился митинг, продолжавшийся более 11 часов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерово завершился митинг, продолжавшийся более 11 часов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Стихийный митинг в центре Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, продолжался более 11 часов, в настоящее время его участники расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг на площади Советов перед зданием областной администрации начался в 9 утра по местному времени (05.00 мск), лишь с наступлением темноты, около 20.00 (16.00 мск) люди стали расходиться. Значительная часть из них отправилась через центр города по улице 50-летия Октября к ТЦ «Зимняя вишня», где они приняли участие в запуске воздушных шаров в память о погибших в пожаре.
Аналогичная акция прошла и на самой площади Советов. В окрестных цветочных магазинах сформировались длинные очереди.
Сейчас на площади остались несколько десятков человек, они обсуждают друг с другом последние события, дают интервью. При этом здание обладминистрации по-прежнему охраняет большое число полицейских.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
Кемеровчанин о проверке морга и количестве погибших в «Зимней вишне»
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