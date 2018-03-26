Глава Минздрава прибыла в Кемеровскую область

Скворцова прибыла в Кемеровскую область для организации медпомощи пострадавшим в пожаре

"По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре", — говорится в сообщении. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область для контроля за оказанием медпомощи пострадавшим при крупном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове . Об этом сообщается в понедельник на сайте Минздрава РФ.

"В настоящее время в больницах города Кемерово находятся 12 человек. Двое из них — тяжелом состоянии, включая ребенка", — сказал он. Двенадцать человек, госпитализированных после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, остаются в больницах, доложил в понедельник главе МЧС РФ Владимиру Пучкову представитель департамента охраны здоровья населения региона.

На амбулаторном лечении находятся 30 пострадавших.

Возгорание произошло накануне на четвертом, последнем, этаже торгового центра, открытое горение ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв метров. По последним данным, жертвами пожара стали 48 человек, ведутся поиски еще 16 человек. Более 40 обратились за медицинской помощью.