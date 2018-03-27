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Пропавший при тушении пожара на Ямале погиб
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Пожарный, пропавший при тушении огня в жилом доме на Ямале, погиб 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Twitter
Сотрудник противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, который в ведомстве по-прежнему числится как пропавший без вести, погиб при ликвидации огня в жилом доме в поселке Уренгой, сообщает во вторник сайт администрации Пуровского района со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Владимира Власова.
В понедельник в окружном управлении МЧС рассказали РИА Новости о пожаре в поселке Уренгой, огонь уничтожил многоквартирный деревянный дом на площади 600 квадратных метров, в котором, по уточненным данным властей, проживали 53 человека. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около шести часов. По данным ведомства, информации о пострадавших жильцах сгоревшего дома нет.
Позже региональное следственное управление СК РФ сообщило о пропавшем без вести пожарном, который ликвидировал огонь в указанном доме. В следственном ведомстве, комментируя РИА Новости заявления ряда окружных СМИ о его гибели, пояснили, что тело пока не обнаружено, так как идет разбор завалов. В противопожарной службе ЯНАО подтвердили, что их сотрудник числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются вторые сутки.
Накануне во время исполнения служебного долга, во время тушения пожара жилого дома в Уренгое погиб пожарный. Действуя, руководствуясь боевым уставом, бойцы совершали осмотр чердачных помещений в поисках пострадавших. Произошло резкое воспламенение перекрытий, приведшее к обрушению кровли. Одного из ребят удалось спасти — он в больнице, а поиски Александра Тищука ведутся до сих пор. У Александра остались жена и пятеро детей", — приводит сайт муниципалитета слова Власова.
Он также отметил, что семья погибшего сотрудника противопожарной службы получит всю необходимую поддержку от местных и окружных властей, кроме того, организован добровольческий сбор средств.
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