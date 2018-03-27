На Ямале вторые сутки ищут пожарного, пропавшего при тушении пожара

В понедельник в окружном управлении МЧС рассказали РИА Новости о пожаре в поселке Уренгой, огонь уничтожил многоквартирный деревянный дом на площади 600 квадратных метров, в котором проживали 48 человек. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около шести часов. По данным ведомства, информации о пострадавших жильцах сгоревшего дома нет.

Позже региональное следственное управление СК РФ сообщило о пропавшем без вести пожарном, который ликвидировал огонь в указанном доме. Предполагается, что он находится под завалами обрушившейся кровли здания. Несмотря на заявления ряда окружных СМИ о его гибели, в следственном ведомстве поясняли РИА Новости, что тело пока не обнаружено, так как идет разбор завалов. В противопожарной службе ЯНАО в понедельник подтвердили, что их сотрудник числится пропавшим без вести.

"По состоянию на 9 часов утра (7.00 мск) 27 марта продолжаются поиски пожарного, пропавшего без вести при обрушении несущих конструкций дома при тушении пожара, произошедшего 26 марта в поселке Уренгой", — говорится в сообщении противопожарной службы ЯНАО.

По информации ведомства, еще один пожарный ранее был госпитализирован с ожогами.