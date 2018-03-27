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На Ямале вторые сутки ищут пожарного, пропавшего при тушении пожара
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На Ямале вторые сутки ищут пожарного, пропавшего при тушении пожара 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мар — РИА Новости. Сотрудника противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшего при ликвидации огня в жилом двухэтажном деревянном доме в поселке городского типа Уренгой, ищут вторые сутки, сообщает во вторник пресс-центр ведомства.
В понедельник в окружном управлении МЧС рассказали РИА Новости о пожаре в поселке Уренгой, огонь уничтожил многоквартирный деревянный дом на площади 600 квадратных метров, в котором проживали 48 человек. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около шести часов. По данным ведомства, информации о пострадавших жильцах сгоревшего дома нет.
Позже региональное следственное управление СК РФ сообщило о пропавшем без вести пожарном, который ликвидировал огонь в указанном доме. Предполагается, что он находится под завалами обрушившейся кровли здания. Несмотря на заявления ряда окружных СМИ о его гибели, в следственном ведомстве поясняли РИА Новости, что тело пока не обнаружено, так как идет разбор завалов. В противопожарной службе ЯНАО в понедельник подтвердили, что их сотрудник числится пропавшим без вести.
"По состоянию на 9 часов утра (7.00 мск) 27 марта продолжаются поиски пожарного, пропавшего без вести при обрушении несущих конструкций дома при тушении пожара, произошедшего 26 марта в поселке Уренгой", — говорится в сообщении противопожарной службы ЯНАО.
По информации ведомства, еще один пожарный ранее был госпитализирован с ожогами.
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