На Ямале сгорел двухэтажный деревянный дом

Сообщение о пожаре деревянном двухэтажном доме поступило спасателям около 2.00 (0.00 мск). В ведомстве отметили, что жильцы самостоятельно эвакуировались из горящего дома. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около шести часов. Огонь, как заявили в управлении МЧС, повредил здание на площади 600 квадратных метров.

"По предварительной информации, проживало 48 жильцов, по пострадавшим информации пока нет", — пояснил собеседник агентства.

В ведомстве также подчеркнули, что на месте случившегося работают дознаватели, которые устанавливают причины пожара. Кроме того, около полудня по местному времени запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием властей поселка, где будут рассматриваться вопросы, связанные с обеспечением жильем людей, пострадавших от пожара.

"Для жильцов подготовлен пункт временного размещения. На данный момент жильцы разместились у родственников и знакомых", — добавили в управлении МЧС.