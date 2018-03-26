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На Ямале сгорел двухэтажный деревянный дом
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На Ямале сгорел двухэтажный деревянный дом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мар — РИА Новости. Жилой двухэтажный деревянный дом сгорел в поселке городского типа Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, информации о пострадавших пока нет, сообщили в понедельник РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре деревянном двухэтажном доме поступило спасателям около 2.00 (0.00 мск). В ведомстве отметили, что жильцы самостоятельно эвакуировались из горящего дома. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около шести часов. Огонь, как заявили в управлении МЧС, повредил здание на площади 600 квадратных метров.
"По предварительной информации, проживало 48 жильцов, по пострадавшим информации пока нет", — пояснил собеседник агентства.
В ведомстве также подчеркнули, что на месте случившегося работают дознаватели, которые устанавливают причины пожара. Кроме того, около полудня по местному времени запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием властей поселка, где будут рассматриваться вопросы, связанные с обеспечением жильем людей, пострадавших от пожара.
"Для жильцов подготовлен пункт временного размещения. На данный момент жильцы разместились у родственников и знакомых", — добавили в управлении МЧС.
Подобные пожары на Ямале случаются регулярно. Так, в феврале огонь полностью уничтожил деревянный дом в городе Тарко-Сале, в результате чего погибли два человека. В нем проживали 85 человек, большинство из них были вынуждены расселиться у знакомых и родственников. Кроме того, в конце января из-за пожара лишились крова 24 семьи из ямальского поселка Пангоды.
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