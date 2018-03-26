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В Томской области благодаря оперативным действиям сотрудника полиции удалось спасти жизнь человека
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В Томской области благодаря оперативным действиям сотрудника полиции удалось спасти жизнь человека 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 53 минуты назад
Фото: Новости в Томске
Накануне, лейтенант полиции Недбайлов Александр Николаевич, инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Асиновский», находясь в своем доме, около 4 часов, утра увидел горящий припаркованный во дворе легковой автомобиль.
Полицейский незамедлительно выбежал на улицу и обнаружил, что в горящем автомобиле на водительском сидении находился человек. Так как из-за огня невозможно было открыть дверцу автомобиля, Александр взял огнетушитель и начал сбивать огонь с иномарки. Сбив пламя, он вытащил с водительского сидения мужчину, находящегося в бессознательном состоянии и оттащил его на безопасное расстояние.
До приезда пожарных, полицейский успел оповестить всех соседей, чьи машины были припаркованы рядом с горящим автомобилем и предотвратил возможность уничтожения имущества граждан. Супруга сотрудника вызвала спасателей и работников медицинского учреждения.
К моменту приезда экстренных служб все ближайшие припаркованные автомобили были эвакуированы хозяевами. По словам прибывших спасателей, бензобак горевшего автомобиля мог взорваться в любую секунду.
Пострадавшего гражданина, 1973 года рождения, госпитализировали в отделение реанимации районной больницы.
Решительные, своевременные и грамотные действия лейтенанта полиции Недбайлова Александра Николаевича инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Асиновский», помогли спасти жизнь человеку, избежать возможных тяжких последствий возгорания и уничтожения имущества граждан.
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