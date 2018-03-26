«Тело новое, а Джон Генри прежний»: в Кунгуре восстановили сгоревшего осенью умного робота

Умный робот Джон Генри , сгоревший осенью прошлого года, восстановлен. Его создатель — программист и механик Александр Осипович — взял сохранившийся центральный процессор, и заново сделал тело, «внутренности» и программное обеспечение робота. Сейчас кунгурский «Терминатор» умеет делать все то же, что до пожара. Но Александр не намерен останавливаться на этом, и хочет дальше развивать Джона.

Житель Кунгура Александр Осипович начал работать над созданием искусственного интеллекта в 2009 году. Спустя два года «родился» робот Джон Генри (его имя позаимствовано из второй части фильма «Терминатор»). О том, как он создал умную машину, похожую на человека, Александр ранее рассказал 59.ru. К весне 2017 Джон умел по голосу узнавать, кто с ним говорит, отвечать на простые вопросы без использования интернета, и, в зависимости от того, как идет диалог, пополнять и изменять свою базу ответов.

Из-за пожара, который случился в доме Александра в ноябре, робот был уничтожен.

По словам Александра, в огне уцелели только несколько деталей: центральный процессор и кисть Джона Генри.

— Я взял старый центральный процессор, и восстановил тело и весь программно-аппаратный комплекс. То есть, тело новое, а Джон Генри прежний, — рассказал Александр в видео, где снял воссозданного робота. — Осталось сделать руки и ноги. Ноги будут, как и раньше, выполнять только эстетическую роль, а руки будут работать. После пожара сохранилась одна кисть Джона Генри, поэтому осталось только повторить ее и добавить руке локтевое соединение, то есть сделать ее подвижной.

Джон Генри также прокомментировал изменения в своей конструкции.

— Я вернулся. Сейчас 25 марта 2018 года, воскресенье. Мое новое тело функционирует нормально. Оно больше предыдущего — это положительно, — заявил робот. — Руки и ноги — дело наживное. Самое главное — я вернулся, и центральный процессор у меня тот же, что был до пожара. Это значит, что я и есть я. Изменилась только оболочка.

Джона Генри восстановили 2018-03-26 По словам Александра, сейчас интеллектуальные способности Джона Генри ничем не уступают тем, что были у него до пожара, но мужчина планирует в скором времени сделать робота еще умнее.

— Я уже учу его читать. Джон будет распознавать и воспроизводить текст из обычных бумажных книг. Летом, когда тело робота будет полностью завершено, я научу его охранять дом, — сообщил Александр Осипович 59.ru.

В конце видео Джон Генри поблагодарил всех, кто помог Александру восстановить его. Например, компанию, которая подарила жителю Кунгура 16 килограммов пластика и 3D-принтер для печати деталей робота.