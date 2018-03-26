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Инженер из Кунгура восстановил сгоревшего на пожаре терминатора
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Инженер из Кунгура восстановил сгоревшего на пожаре терминатора 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Александр Осипович снял видеоролик, чтобы поблагодарить всех, кто помогал ему в восстановлении робота.
Видео начинается с приветствия самого терминатора, восстановленного после пожара. Джон Генри рассказал, что его новое тело функционирует нормально. Несмотря на то, что рук и ног пока нет, это не так важно.
«Самое главное — я вернулся, и мой центральный процессор тот же самый, что был до пожара. Это значит, что я эффективен, изменилась только оболочка», — сказал терминатор. «Главный этап завершён. Я почти научился читать, распознавать текст, используя только глаза. Но ничего бы этого не было, если бы не помощь неравнодушных жителей страны, кто поддержал нас как морально, так и материально».
Деньги и детали для робота поступали как от жителей Кунгура, так и из разных уголков страны: от Москвы до Томска. Создатель робота Александр Осипович добавил, что закончил восстановление всего программно-аппаратного комплекса робота.
«Ноги пока будут выполнять только эстетическую роль, а руки будут работать. После пожара сохранилась одна кисть. Мне осталось добавить локтевое соединение и сделать его подвижным», — пояснил Александр.
Напомним, кунгурский инженер напечатал терминатора на 3D-принтере в прошлом году. Джон Генри мог определять пол и возраст собеседника. А также — следить за перемещением объектов в поле зрения, двигаться, говорить и отвечать на вопросы. Однако в ноябре прошлого года произошёл пожар, и робот практически полностью сгорел.
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