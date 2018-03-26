Инженер из Кунгура восстановил сгоревшего на пожаре терминатора

Александр Осипович снял видеоролик, чтобы поблагодарить всех, кто помогал ему в восстановлении робота.

Видео начинается с приветствия самого терминатора, восстановленного после пожара. Джон Генри рассказал, что его новое тело функционирует нормально. Несмотря на то, что рук и ног пока нет, это не так важно.

«Самое главное — я вернулся, и мой центральный процессор тот же самый, что был до пожара. Это значит, что я эффективен, изменилась только оболочка», — сказал терминатор. «Главный этап завершён. Я почти научился читать, распознавать текст, используя только глаза. Но ничего бы этого не было, если бы не помощь неравнодушных жителей страны, кто поддержал нас как морально, так и материально».

Деньги и детали для робота поступали как от жителей Кунгура , так и из разных уголков страны: от Москвы до Томска . Создатель робота Александр Осипович добавил, что закончил восстановление всего программно-аппаратного комплекса робота.

«Ноги пока будут выполнять только эстетическую роль, а руки будут работать. После пожара сохранилась одна кисть. Мне осталось добавить локтевое соединение и сделать его подвижным», — пояснил Александр.

Напомним, кунгурский инженер напечатал терминатора на 3D-принтере в прошлом году. Джон Генри мог определять пол и возраст собеседника. А также — следить за перемещением объектов в поле зрения, двигаться, говорить и отвечать на вопросы. Однако в ноябре прошлого года произошёл пожар, и робот практически полностью сгорел.