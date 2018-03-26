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Семьям погибших в кемеровском торговом центре выделят по 1 миллиону рублей
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Семьям погибших в кемеровском торговом центре выделят по 1 миллиону рублей 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Кемеровской области Амана Тулеева.
"Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято", — заявил губернатор.
Пожар в четырехэтажном здании произошел в воскресенье, 25 марта. На данный момент известно о 37 погибших, девять из которых дети. Пострадали 45 человек, без вести пропали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По словам главы региона, погибшие, в основном, были из Кемерово. С каждой семьей будет работать психолог, врач и социальная защита. На совещании с главой МЧС Владимиром Пучковым, Тулеев сообщил, что в пожаре у него погиб близкий родственник — девочка.
Размер помощи для пострадавших будет определяться в каждом конкретном случае отдельно.
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 Ещё 3 источника 
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