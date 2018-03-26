Главные события ночи с 25 на 26 марта

Происшествие в кемеровском торговом центре, возможные кадровые перестановки в США и задымление на борту «Air Canada».

Серьезный пожар, развернувшийся в торговом центре «Зимняя вишня», продолжают тушить спасатели. Сообщается, что спецоперация, возможно, закончится через несколько часов. При возгорании в ТЦ Кемерово погибли 37 человек.

Президент США Дональд Трамп намерен, по предварительным сведениям, отправить в отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. Поясняется, что произойдет это, когда закончится расследование в отношении чиновника. Его подозревают в нецелевом расходовании средств.

Авиарейс авиакомпании «Air Canada» пришлось прервать из-за экстренной ситуации на борту. Капитан обнаружил задымление, после чего было принято решение посадить лайнер в 38 километрах от места назначения, в Вашингтоне.