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Главные события ночи с 25 на 26 марта
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Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Главные события ночи с 25 на 26 марта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествие в кемеровском торговом центре, возможные кадровые перестановки в США и задымление на борту «Air Canada».
Серьезный пожар, развернувшийся в торговом центре «Зимняя вишня», продолжают тушить спасатели. Сообщается, что спецоперация, возможно, закончится через несколько часов. При возгорании в ТЦ Кемерово погибли 37 человек.
Президент США Дональд Трамп намерен, по предварительным сведениям, отправить в отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. Поясняется, что произойдет это, когда закончится расследование в отношении чиновника. Его подозревают в нецелевом расходовании средств.
Авиарейс авиакомпании «Air Canada» пришлось прервать из-за экстренной ситуации на борту. Капитан обнаружил задымление, после чего было принято решение посадить лайнер в 38 километрах от места назначения, в Вашингтоне.
Вечерняя Москва: последние новости
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