Опубликован список пропавших без вести в кемеровском ТРЦ

Неофициальный список лиц, пропавших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово , достиг 70 человек. В нем значится 20 взрослых, 38 детей и подростков от 2 до 17 лет, и еще 12 человек, чей возраст не указан.

Я. Алимова, 42 годаРуслана А., 5 лет С. Архипенко, 31 год Виктория А., 5 лет Елизавета С., 12 лет Н. Сыпко Т. Дарсалия Е. Мельникова Вилена Ч., 11 лет С. Черников, 28 лет Вероника Т., 8 лет Василиса Т., 5 лет Вадим Ч., 10 лет Мария М., 13 лет П. Мороз, 35 лет Вероника П., 11 лет В. Почакина Даша С. Лиза У. Мария А., 10 лет Костантин А., 8 лет А. Кляйн, 30 лет Виктория З., 11 лет Майя Е., 12 лет Ксения А., 11 лет Валерия Л., 5 лет А. Иванчик Ротибор М., 6 лет Н. Сухозад, 67 лет Татьяна К., 11 лет Настя К., 11 лет Александр К., 11 лет Г. Коган, 42 года Вячеслав Н., 10 лет Артём В., 5 лет Роман В., 2 года Анна В., 7 лет Е. Вострикова Михаил Г., 10 лет Д. Галанин Артём Б., 12 лет Арина Б., 8 лет М. Баранова, 60 лет Е. Москаленко, 35 лет Ксюша М., 4 года А. Москаленко, 30 лет А. Сидорова Егор С., 15 лет Д. Сидоров, 39 лет Оксана Е. Виктория З., 11 лет И. Бахаева, 44 года В. Бахаев, 44 года Анна Б., 8 лет Светлана К., 5 лет Егор К., 9 лет О. Федина, 46 лет А. Мухин , 28 лет Татьяна К., 4 года Максим С., 17 лет Н. Агаркова, 57 лет Н. Устинова, 35 лет Ульяна У., 4−5 лет А. Устинов И. Тесленко, 51 год А. Тесленко А. Сабадашь, 22 года Алина, 16 лет Константин, 8 лет Мария, 9 лет Список опубликован сетевым изданием «Лайф». В то же время, как сообщает ТАСС, в МЧС считаются пропавшими без вести в результате пожара менее 30 человек. «Всего пропавшими без вести числились 64 человека. В их числе — 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны», — пояснили журналистам в ведомстве.

«Ридус» не располагает подтверждением информации о личностях погибших и пострадавших от властей Кемерово и опубликует официальный список, как только он будет обнародован. По последним подтвержденным МЧС данным, в результате пожала пострадали 82 человека, из них 37 погибли.

Напомним, вероятной причиной пожара СМИ назвали неисправность электропроводки вследствие нарушений при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. По другой версии, пожар начался во время праздника со свечами в детской игровой зоне.