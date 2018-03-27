СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово

СК опубликовал видео о работе следствия в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня»

На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, запечатлена работа следователей в здании сгоревшего ТЦ. На кадрах видно, как следственная группа собирает вещественные доказательства, а также составляет фото-отчет на месте происшествия.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).