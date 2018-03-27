Ещё
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК опубликовал видео о работе следствия в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 

РИА Новости 2 часа назад
Следственный комитет РФ обнародовал полутораминутное видео работы следственной группы на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, запечатлена работа следователей в здании сгоревшего ТЦ. На кадрах видно, как следственная группа собирает вещественные доказательства, а также составляет фото-отчет на месте происшествия.
>> Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
РИА Новости: последние новости
Кемеровчанка рассказала, что иногда двери в залах ТЦ закрывались на ключ В Нижнем Новгороде зажгут свечи в память о погибших в Кемерово Минфин считает ЧП в Кемерово поводом расширить страхование опасных объектов
 Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге345
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным108
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово186
Запад начал войну разведок без правил68
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово100
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение