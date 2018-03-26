Жители Кемерово выстраиваются в очереди в пункты сдачи крови

Об этом пишет портал iz.ru, ссылаясь на сообщение «Интерфакса»

«Народу очень много. Всех, кто приходит, — всех принимаем», — сказал представитель «Службы крови».

Он подчеркнул, что запаса крови на понедельник уже достаточно, пригласив всех желающих сдать кровь в течение недели.

Есть предположение, что такой наплыв желающих связан с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», где в воскресенье возник крупный пожар.

Как отметил и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев, кровь пострадавшим, поступившим в больницы с отравлением продуктами горения, не требуется.

Напомним, трагедия случилась 25 марта. В результате пожара, по предварительным данным, погибли 37 человек, 9 из них — дети. Еще 69 человек числятся пропавшими без вести.