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Жители Кемерово выстраиваются в очереди в пункты сдачи крови
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Жители Кемерово выстраиваются в очереди в пункты сдачи крови 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом пишет портал iz.ru, ссылаясь на сообщение «Интерфакса».
«Народу очень много. Всех, кто приходит, — всех принимаем», — сказал представитель «Службы крови».
Он подчеркнул, что запаса крови на понедельник уже достаточно, пригласив всех желающих сдать кровь в течение недели.
Есть предположение, что такой наплыв желающих связан с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», где в воскресенье возник крупный пожар.
Как отметил и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев, кровь пострадавшим, поступившим в больницы с отравлением продуктами горения, не требуется.
Напомним, трагедия случилась 25 марта. В результате пожара, по предварительным данным, погибли 37 человек, 9 из них — дети. Еще 69 человек числятся пропавшими без вести.
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Интерфакс: обнаружены тела еще восьми погибших на пожаре в Кемерове Трое детей, пропавшие при пожаре в «Зимней вишне», найдены живыми В Кемерово в горящем ТЦ погибло четверо детей
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