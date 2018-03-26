Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скопления людей с детьми

«Трагедия в Кемерове , где на пожаре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей», — говорится на сайте омбудсмена.

В сообщении отмечается, что в современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы. В связи с этим требуются повышенные меры безопасности.

«Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области , сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?!» — говорится в сообщении.

Пожар в четырёхэтажном ТЦ произошёл в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.