Ещё
Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скопления людей с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах скопления людей с детьми 

Говорит Москва 5 часов назад
«Трагедия в Кемерове, где на пожаре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей», — говорится на сайте омбудсмена.
В сообщении отмечается, что в современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы. В связи с этим требуются повышенные меры безопасности.
«Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области, сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?!» — говорится в сообщении.
Пожар в четырёхэтажном ТЦ произошёл в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.
Говорит Москва: последние новости
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 12, пострадали 43 человека Число пострадавших при пожаре в Кемерове выросло до 15 При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница Амана Тулеева
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться137
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ272
МВД и СБ Украины перешли на сторону России737
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский346
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи16
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение