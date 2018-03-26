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В посёлке Трещевский рассказали о судьбе детей, оказавшихся во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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В посёлке Трещевский рассказали о судьбе детей, оказавшихся во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Об этом корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» рассказал глава Осиногривского сельского поселения, в состав которого входит Трещевский, Владимир Евдокимов.
«Все родители сейчас в Кемерове. 5 «А» класс небольшой, чуть больше 10 человек. Поехали не все, и не все из тех, что поехали, были там до конца, некоторые вернулись. Никаких данных остальным детям пока нет. Они числятся в списках пропавших. Ждём обновления списков. Надеемся, что среди детей, находящихся в больнице без сознания, могут быть наши ученики».
Евдокимов также сообщил, что классный руководитель, сопровождавшая школьников, выжила. Накануне ученики школы посёлка Трещевский вместе с классным руководителем и родителями пошли в кино в торговый центр «Зимняя вишня», где позже вспыхнул сильный пожар. С родителями пропавших детей работают врачи и психологи. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей. Возбуждено уголовное дело. Власти региона объявили с завтрашнего дня трёхдневный траур.
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