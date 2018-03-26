В посёлке Трещевский рассказали о судьбе детей, оказавшихся во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

«Все родители сейчас в Кемерове . 5 «А» класс небольшой, чуть больше 10 человек. Поехали не все, и не все из тех, что поехали, были там до конца, некоторые вернулись. Никаких данных остальным детям пока нет. Они числятся в списках пропавших. Ждём обновления списков. Надеемся, что среди детей, находящихся в больнице без сознания, могут быть наши ученики».

Евдокимов также сообщил, что классный руководитель, сопровождавшая школьников, выжила. Накануне ученики школы посёлка Трещевский вместе с классным руководителем и родителями пошли в кино в торговый центр «Зимняя вишня», где позже вспыхнул сильный пожар. С родителями пропавших детей работают врачи и психологи. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей. Возбуждено уголовное дело. Власти региона объявили с завтрашнего дня трёхдневный траур.