Надзорные ведомства оформили заявки на проверки 9 торговых центров Иркутска

По словам Жбанова, в Иркутске 87 торговых центров с массовым пребыванием людей, в 13-и из них есть детские игровые комнаты.

Отвечая на вопрос депутатов о том, планирует ли полиция проводить проверки частных охранных предприятий, которые работают в том числе и в торговых комплексах, Андрей Жбанов пояснил, что работа с охранными предприятиями возложена на Росгвардию.