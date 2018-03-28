Надзорные ведомства оформили заявки на проверки 9 торговых центров Иркутска 

Надзорные ведомства, в том числе МЧС, прокуратура, полиция, а также администрация Иркутска оформили заявки на обследование девяти торговых центров города. Об этом на депутатских слушаниях в Думе Иркутска сообщил начальник полиции МУ МВД России «Иркутское» Андрей Жбанов. Он добавил, что сотрудники администраций торговых объектов сразу идут проверяющим навстречу.
По словам Жбанова, в Иркутске 87 торговых центров с массовым пребыванием людей, в 13-и из них есть детские игровые комнаты.
Отвечая на вопрос депутатов о том, планирует ли полиция проводить проверки частных охранных предприятий, которые работают в том числе и в торговых комплексах, Андрей Жбанов пояснил, что работа с охранными предприятиями возложена на Росгвардию.
Напомним, Генпрокуратура РФ поручила проверить все торгово-развлекательные комплексы страны после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове.