По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны три человека

Три человека задержаны в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди задержанных директор ТЦ Надежда Судденок. Она находится на допросе в СК. Ранее сообщалось, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).