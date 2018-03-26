Ещё
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны три человека 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Три человека задержаны в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что среди задержанных директор ТЦ Надежда Судденок. Она находится на допросе в СК. Ранее сообщалось, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
По официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, среди без вести пропавших группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться142
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ276
МВД и СБ Украины перешли на сторону России737
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский348
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи16
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение