Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

Свои соболезнования родственникам погибших во время пожара в Кемерове выразила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова . Она также призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми. По ее словам, нужно учитывать, что сейчас стало популярным проводить досуг и праздновать дни рождения в детских клубах при торгово-развлекательных центрах.

Кузнецова также отметила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с оперативным штабом и при необходимости готов оказать всю необходимую помощь, передает телеканал «Россия 24».