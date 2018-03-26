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Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми
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Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми 

Вести.Ru 4 часа назад
Свои соболезнования родственникам погибших во время пожара в Кемерове выразила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она также призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми. По ее словам, нужно учитывать, что сейчас стало популярным проводить досуг и праздновать дни рождения в детских клубах при торгово-развлекательных центрах.
Кузнецова также отметила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с оперативным штабом и при необходимости готов оказать всю необходимую помощь, передает телеканал «Россия 24».
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