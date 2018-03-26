Источник: горящий ТЦ в Кемерове могут снести

КЕМЕРОВО , 26 марта. / ТАСС /. Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» могут снести, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник источник в органах власти региона.

"Скорее всего, здание будет снесено", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, пожар в здании продолжается, открытый огонь видно на третьем этаже.

Источник также сообщил, что помещения торгово-развлекательного центра были обиты горячим пластиком.

"Судя по всему, помещения ТРЦ были облиты пластиком и утеплителем, которые стал выделять едкий дым, четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда продолжает идти густой дым.

По последним данным, в результате пожара 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.