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Источник: горящий ТЦ в Кемерове могут снести
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Источник: горящий ТЦ в Кемерове могут снести 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» могут снести, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник источник в органах власти региона.
"Скорее всего, здание будет снесено", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, пожар в здании продолжается, открытый огонь видно на третьем этаже.
Источник также сообщил, что помещения торгово-развлекательного центра были обиты горячим пластиком.
"Судя по всему, помещения ТРЦ были облиты пластиком и утеплителем, которые стал выделять едкий дым, четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда продолжает идти густой дым.
По последним данным, в результате пожара 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.
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