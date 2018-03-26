Разрыли землю, повредили кабель: светофор на Плановой с вечера горит жёлтым

Новосибирске на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Нарымская сломался светофор — со вчерашнего дня он горит жёлтым светом.

«Я там вчера была вечером и сегодня утром, вчера ездили, кто, как может, потом поставили регулировщика и до сих пор не работает светофор», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница происходящего.

В СМЭУ сообщили, что светофор отремонтируют во второй половине дня.

«Там коммунальные службы делали земельные какие-то работы и повредили наш силовой кабель. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Выяснить кто, пока не получается — разрытие осталось, никого нет. Кабель восстанавливают, сложность в том, что он под землёй идёт», — рассказали в учреждении.

Также проблема со светофором образовалась сегодня на площади Труда.

«Второй день не работают светофоры на пл. Труда! На Станиславского огромная пробка, все кольцо забито со всех сторон», — написал в редакцию читатель.

В СМЭУ уточнили, что светофоры на площади также включат во второй половине дня — там плановое отключение электричества.