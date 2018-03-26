Выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ подростки выжили

По словам Скворцовой, в самом тяжелом состоянии находится 11-летний ребенок, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. В состоянии ближе к средней степени тяжести находится также 18-летний молодой человек, спасшийся из горящего здания таким же способом.

Ранее сообщалось, что еще девять пациентов находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом.

По последним данным, погибли 56 человек.