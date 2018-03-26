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В горевшем ТЦ в Кемерове произошло новое задымление
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16 стран высылают российских дипломатов

В горевшем ТЦ в Кемерове произошло новое задымление 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Клубы дыма вновь поднялись над торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из окон пошел черный дым, пожарные срочно разворачивают дополнительные рукавные линии.
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Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове - СК В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ СК сообщил о серьезных нарушениях в сгоревшем торговом центре в Кемерове
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