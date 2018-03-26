В горевшем ТЦ в Кемерове произошло новое задымление

КЕМЕРОВО , 26 марта. / ТАСС /. Клубы дыма вновь поднялись над торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из окон пошел черный дым, пожарные срочно разворачивают дополнительные рукавные линии.