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В горевшем ТЦ в Кемерове произошло новое задымление
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В горевшем ТЦ в Кемерове произошло новое задымление
ТАСС
5 часов назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
КЕМЕРОВО
, 26 марта. /
ТАСС
/. Клубы дыма вновь поднялись над торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из окон пошел черный дым, пожарные срочно разворачивают дополнительные рукавные линии.
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