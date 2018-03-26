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Торговый центр в Кемерове вновь горит
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Торговый центр в Кемерове вновь горит 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Свободная пресса
Пожарные покидают торговый центр в Кемерово. Верхний этаж здания снова полыхает, сообщает телеграмм-канал LifeShot. Ранее сообщалось, что пожарные локализовали огонь, а потом начли проливать тлеющие конструкции и разбирать завалы. Между тем, представитель МЧС на селекторном совещании сообщил, что спасатели обследовали 100% территории сгоревшего в Кемерово торгового центра. По данным Следственного комитета, подтверждена гибель 56 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что опознать всех погибших не получится, понадобиться генетическая экспертиза.
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