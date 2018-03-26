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«Мы не можем проводить проверку вне плана»
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«Мы не можем проводить проверку вне плана» 

Primpress 18 минут назад
Фото: Primpress
В связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» приморские СМИ сообщили о масштабных проверках в торговых центрах края. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корр. PRIMPRESS сообщили, что проверки торговых и бизнес-центров в крае проводятся в плановом режиме.
«Если будут приняты какие-то дополнительные меры, то, соответственно, будут проводиться работы, — рассказал начальник пресс-службы МЧС. — Есть постановление правительства о запрете давления на бизнес, и мы не можем проводить проверку вне плана. Бывают ситуации, когда руководители и администраторы торговых центров и других производственных помещений сами обращаются в МЧС, и специалисты ведомства проводят консультации со специалистами по пожарной безопасности этих учреждений. Даются рекомендации, где и как лучше установить то или иное противопожарное оборудование. Сотрудники МЧС всегда идут навстречу таким предпринимателям. Многие из них понимают, что лучше сейчас потратиться, чем потом подсчитывать убытки».
Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю рекомендует гражданам во время нахождения в торговых и бизнес-центрах обращать внимание на пути эвакуации при пожаре. В случае пожара крайне важно не паниковать и здраво оценить обстановку.
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