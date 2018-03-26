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Следователи допрашивают гендиректора кемеровского торгового центра
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Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Следователи допрашивают гендиректора кемеровского торгового центра 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Генеральный директор ООО «Зимняя вишня Кемерово» находится на допросе в СКР, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник в силовых органах. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором этой компании является Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.
Во время пожара в «Зимней вишне», как сообщалось, погибли, по предварительным данным, 37 человек, пропали без вести — 27, еще 84 человека пострадали.
Другой источник, знакомый с ситуацией, пояснил «Интерфаксу», что ООО «Зимняя вишня Кемерово» является арендатором 3-4 этажей торгового центра, в том числе сдает их в субаренду. При этом собственник всей площади торгцентра — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»). ККК также сдает в аренду площади на 1-2 этажах торгцентра.
Информацию о том, что ККК и «КДВ Групп» до настоящего времени являются собственниками ТРК «Зимняя вишня» подтвердил агентству еще один источник в деловых кругах Кемерова.
Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»), которое было перепрофилировано.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время ККК специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества.
«КДВ групп» — один из крупнейших в России производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Головной офис компании находится в Томске.
В «Зимней вишне» работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины (в том числе магазин торгести «КДВ групп» — «Ярче»), боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова — проспекте Ленина.
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 Ещё 4 источника 
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