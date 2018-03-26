При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 37 человек. Против владельца возбуждено уголовное дело

Днем 26 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате погибло 37 человек, пострадали около 50, еще 65 числятся пропавшими без вести. Возможным владельцем актива является крупнейший в России производитель кондитерских изделий и снеков KVD, который принадлежит долларовому миллиардеру Денису Штенгелову

По данным Росреестра, здание, расположенное по проспекту Ленина, дом 35, принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (“ККК”). 100% акций, по данным на 2016 год, находилось у АО «КДВ», которая, в свою очередь, входит в KVD.

На сайте «Зимней вишни» в разделе «контакты» указано контактное лицо Юлия Новоселова с электронной почтой yu.novoselova@kdvm.ru. Сайт KVDM (сейчас недоступен) зарегистрирован на «КВД-Групп», еще одну компанию Штенгелова, пишет заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов.

На момент публикации заметки представитель KVD не ответил на запрос Inc.

Группа KVD владеет брендами «Яшкино», «Три корочки», «Хрустящий картофель» «Beerka», «Киреешки» и другими. В нее входит 11 фабрик и несколько десятков логистических центров. Совокупная выручка холдинга в 2016 году составила 95,3 млрд рублей, выручка — 1,49 млрд рублей. Более поздние данные не публиковались. Bloomberg оценивает личное состояние Дениса Шангелова в $1 млрд

По словам представителя Следственного комитета, личность владельца «Зимней вишни» установлена, в ближайшее время его вызовут на допрос. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: нарушение требований пожарной безопасности; причинение смерти по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже допросили 25 человек, среди которых арендаторы и пострадавшие в пожаре.

Пожарным удалось локализовать возгорание в «Зимней вишне» около полуночи, однако на некоторых этажах торгового центра в 01:00 мск был заметен открытый огонь. Одна из возможных причин возгорания — неисправность электропроводки, другая версия — поджог. В МЧС отмечают угрозу обрушения межэтажных конструкций здания.

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