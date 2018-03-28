В Забайкалье, где начали гореть леса, железнодорожники подготовили 16 пожарных поездов

ЧИТА , 28 марта. / ТАСС /. Пожарные поезда Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в преддверии начала пожароопасного периода приведены в режим постоянной готовности, сообщила в среду пресс-служба ЗабЖД.

"В режиме постоянной боевой готовности на полигоне ЗабЖД находятся 16 пожарных поездов… Девять из них дислоцированы в Забайкальском крае , семь — в Амурской области . Пожарные поезда в полном объеме укомплектованы специальной техникой, пожарно-техническим вооружением, огнетушащими веществами, снаряжением и современными средствами связи, а также системами ГЛОНАСС и GPS", — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы регионального Минприроды на 17:00 (11:00 мск), в регионе горит 31 га леса, угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвуют девять человек, задействованы три единицы техники. При этом за минувшие сутки в крае потушили шесть лесных пожаров общей площадью свыше 600 га.

Основной причиной лесных пожаров в Забайкалье, по данным Авиалесоохраны, являются незаконные поджоги сухой травы. К административной ответственности уже привлечены 11 нарушителей запрета на палы травы.