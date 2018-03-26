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Семьям погибших в Кемерово выделят по миллиону рублей
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Семьям жертв пожара в Кемерово выделят по миллиону рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято", — сказал Тулеев в эфире телеканала "Россия 24".
"В основном погибшие — это город Кемерово", — добавил Тулеев.
По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).
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