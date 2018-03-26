Семьям погибших в Кемерово выделят по миллиону рублей

Семьям жертв пожара в Кемерово выделят по миллиону рублей

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято", — сказал Тулеев в эфире телеканала "Россия 24".

"В основном погибшие — это город Кемерово", — добавил Тулеев.