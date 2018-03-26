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Охранник кемеровского ТЦ назвал новую версию причин пожара
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Охранник кемеровского ТЦ назвал новую версию причин пожара 

Ридус 58 минут назад
Сотрудник службы охраны кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и очевидец унесшего десятки жизней страшного пожара выдвинул новую версию причин трагедии. По его словам, возгорание могло начаться из-за праздника со свечами в детской игровой зоне.
«Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню», — приводит слова мужчины «Лайф».
Сам мужчина в этот момент шел разбираться с подростками, которые не оплатили аттракционы.
«Я собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал их на улицу. Как только они вышли, я вдруг увидел, что откуда-то идёт дым. Я их спас походу», — рассказал кемеровчанин.
Напомним, ранее вероятной причиной пожара СМИ назвали неисправность электропроводки вследствие нарушений при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. При этом очевидцы жаловались, что в ТЦ не сработала система оповещения о пожаре, что усложнило положение посетителей.
Согласно официальным данным на этот час, в результате пожала пострадали 82 человека, из них 37 погибли — такие данные со ссылкой на заместителя министра МЧС Владлена Аксенова приводит РИА Новости. Спасатели продолжают вести поиски еще 41 ребенка, которые смотрели мульфильм в одном из залов кинотеатра в «Зимней вишне», однако из-за ядовитых свойств дыма и плохую организацию эвакуации шансы на спасение у детей минимальные.
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