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Очевидцы «не услышали сигнализации» при возгорании в ТЦ «Зимняя Вишня» ‐ СМИ
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Очевидцы «не услышали сигнализации» при возгорании в ТЦ «Зимняя Вишня» ‐ СМИ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В момент начала пожара в торгово‐развлекательном комплексе «Зимняя вишня», большинство посетителей не слышали срабатывания противопожарной сигнализации, сообщили очевидцы в эфире телеканала «Россия 24».
Сообщается, что те очевидцы, которые
все-таки
заметили сигнал тревоги, не смогли сразу поверить в опасность происходящего. В момент начала трагедии,
из-за  общего шума и обычной воскресной суеты внутри торгового центра, лишь немногие посетители успели скоординировать свои действия и вовремя покинуть «Зимнюю вишню».
Забежала женщина, схватила своего ребенка. Молча, ничего не сказав, убежала. Мужчину это заинтересовало, он вышел в холл из зала. Там уже люди кричали, что пожар
— Очевидец пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».
По словам других свидетелей инцидента, только после того, как вокруг появился «удушающий запах гари» и «горелой резины» многим стало ясно, что необходимо срочно покинуть здание. Однако,
из-за  паники, не все смогли сразу найти своих родственников и близких внутри торгового центра, чтобы вместе выбежать на улицу.
Услышала крики «пожар», я решила, что в таких случаях должна быть пожарная сигнализация, если все серьезно, и просто несколько секунд я ждала, когда же она зазвенит, но ее не было
— Очевидец пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».
Также очевидцы рассказали, что заметили очень много детей без сопровождения их родителей. «Два раза всего лишь звучал звонок эвакуации. Мы не поверили сначала, думали, может мусорка загорелась в туалете, но на самом деле это был ужас такой. Мы выходили из дыма», сообщила журналистам одна из женщин, оказавшаяся в торговом центре в день трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Десятки человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них также оказалось девять детей.
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