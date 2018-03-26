Очевидцы «не услышали сигнализации» при возгорании в ТЦ «Зимняя Вишня» ‐ СМИ

В момент начала пожара в торгово‐развлекательном комплексе «Зимняя вишня», большинство посетителей не слышали срабатывания противопожарной сигнализации, сообщили очевидцы в эфире телеканала «Россия 24».

Сообщается, что те очевидцы, которые

все-таки

заметили сигнал тревоги, не смогли сразу поверить в опасность происходящего. В момент начала трагедии,

из-за общего шума и обычной воскресной суеты внутри торгового центра, лишь немногие посетители успели скоординировать свои действия и вовремя покинуть «Зимнюю вишню».

Забежала женщина, схватила своего ребенка. Молча, ничего не сказав, убежала. Мужчину это заинтересовало, он вышел в холл из зала. Там уже люди кричали, что пожар

— Очевидец пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

По словам других свидетелей инцидента, только после того, как вокруг появился «удушающий запах гари» и «горелой резины» многим стало ясно, что необходимо срочно покинуть здание. Однако,

из-за паники, не все смогли сразу найти своих родственников и близких внутри торгового центра, чтобы вместе выбежать на улицу.

Услышала крики «пожар», я решила, что в таких случаях должна быть пожарная сигнализация, если все серьезно, и просто несколько секунд я ждала, когда же она зазвенит, но ее не было

— Очевидец пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

Также очевидцы рассказали, что заметили очень много детей без сопровождения их родителей. «Два раза всего лишь звучал звонок эвакуации. Мы не поверили сначала, думали, может мусорка загорелась в туалете, но на самом деле это был ужас такой. Мы выходили из дыма», сообщила журналистам одна из женщин, оказавшаяся в торговом центре в день трагедии.