На Сахалине проверят торговые центры после трагедии в Кемерово

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 26 мар — РИА Новости . На Сахалине в связи с трагедией в Кемерово проведут дополнительные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, такое поручение дал губернатор региона, сообщает в понедельник его пресс-служба.

В воскресенье в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово вспыхнул мощный пожар. Ликвидировать его удалось лишь через несколько часов. Значительная часть помещений комплекса полностью выгорела, обрушилась кровля. Погибли 37 человек, среди них девять детей, пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"В связи с произошедшей трагедией в Кемерово необходимо в самое ближайшее время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах на территории Сахалинской области . Объекты массового посещения должны быть надежно защищены от возникновения подобных ситуаций", — приводит пресс-служба слова губернатора.

По его словам, важно проверить наличие в них необходимых средств спасения и пожаротушения, уделив особое внимание отработанным схемам быстрой эвакуации людей и готовности персонала грамотно и четко действовать при пожаре.

Решать поставленную задачу совместно будут органы государственного пожарного надзора, агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности области, а также министерство торговли и продовольствия региона.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>