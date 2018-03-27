На Сахалине отслужили панихиду по погибшим при пожаре в Кемерово

В воскресенье в Кемерово сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», на данный момент известно о более чем 60 погибших, десятках пострадавших.

Службу провел архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон в кафедральном соборе Рождества Христова. Среди собравшихся в храме были губернатор региона Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин

"В той трагедии, которая обрушилась на кемеровчан и всю нашу страну, сахалинцы могут помочь только сочувствием и участием. Нам надо молиться о погибших в этой страшной трагедии, за тех, кто потерял своих близких — взрослых и детей. Особенно детей. Подобное горе сложно пережить в одиночку, но когда мы все вместе скорбим и вместе переносим тяжкие испытания — становится многократно легче", — сказал Тихон.

Позже соболезнования родным и близким погибших в Кемерово выразил губернатор Олег Кожемяко, он опубликовал их на своей странице в Instagram.

"Страшная трагедия в Кемерово потрясла всю страну. Погибли безвинные люди, среди них много детей. Погибли не от войны или природной катастрофы, а по халатности бизнес-управленцев. К сожалению, погибших не вернёшь, как и не утешишь горя родных и близких. Эта трагедия вновь высветила нашу русскую беспечность, привычку полагаться на «авось», — написал Кожемяко.

"Неподготовленный к действиям в условиях ЧП персонал, не работающая система пожаротушения и многое другое привели к многочисленным жертвам, принесли несчастье в сотни семей. Пусть это страшное происшествие будет уроком, который никогда не должен повториться", — добавил он.

По информации пресс-службы, в течение всего дня во всех храмах Сахалина и Курил будут проходить панихиды. А в 20.00 (12.00 мск) на площади Славы, у памятника Матери Скорби, состоится возложение цветов и зажжение свечей в память о погибших в кемеровском пожаре.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>